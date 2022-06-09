В Петербурге более 860 млн рублей направят на выплаты пострадавшим от COVID-19 медикам
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Об этом сообщает ИА REGNUM.
Единовременные выплаты предусмотрены медицинским работникам государственных медицинских организаций, а также водителям скорой медицинской помощи, пострадавшим от коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи, а также членам семей умерших от COVID-19 медработников.
«Ранее на единовременные выплаты из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга было выделено 1 426 100 000 рублей. Эти средства были выплачены 4734 медицинским работникам и членам семей шести медиков, умерших в связи с заражением COVID-19», — заявили в Смольном, уточнив, что ещё два медработника получили 400 тыс. рублей в связи с полученной инвалидностью.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки в 2022 году.