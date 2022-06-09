Работодатели Башкирии за два месяца привлекли к общественным работам более 1 тысячи человек

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За апрель — май 2022 года работодатели Башкирии привлекли к общественным работам около 1,7 тыс. человек.
Работодатели Башкирии за два месяца привлекли к общественным работам более 1 тысячи человек
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

Отмечается, что работодатели, которые организовали общественные работы на своих производственных площадках в Башкирии, получат субсидии на возмещение затрат. 

«До трёх месяцев — столько по времени могут длиться общественные работы — работодателю при организации занятости компенсируется часть затрат в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов и районный коэффициент», — заявила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

По её словам, организация общественных работ является одной из мер по снижению напряжённости на рынке труда.

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