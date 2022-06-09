В Казани утвердили названия станций второй линии метро

В Казани утвердили названия строящихся станций первого участка второй линии метрополитена. Соответствующее постановление опубликовали в сборнике документов мэрии города.

Об этом пишет «Реальное время».

«Присвоить наименования: станции, расположенной на ул. Юлиуса Фучика, — «100-летие ТАССР»; станции, расположенной в районе остановки городского пассажирского транспорта «10-й микрорайон» на ул. Юлиуса Фучика, — «Академическая»; станции, расположенной на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской, — «Зилант»; станции, расположенной на пр. Альберта Камалеева, — «Тулпар», — цитирует документ «Бизнес Online».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, когда планируется запустить движение по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.