Правительство Нижегородской области рассказало о культурной программе в День России

В День России, 12 июня, на территории Нижегородской области пройдут концерты, фестивали и флешмобы.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В частности, в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского пройдёт патриотическая программа «Zа Россию», в рамках которой выступят военный оркестр и ансамбль войск Национальной гвардии.

Перед концертным залом «Юпитер» будет организована выставка ретроавтомобилей.

В селе Кантаурово состоится фестиваль народного творчества «Троицкий хоровод», в Городце пройдут соревнования по пауэрлифтингу.

Вечером на праздничном концерте в Нижнем Новгороде выступят L’One и МакSим.

На 22:00 запланирован запуск фейерверка.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске рассказали о программе мероприятий в честь Дня России и Дня города.