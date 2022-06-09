Правительство Нижегородской области рассказало о культурной программе в День России
- РИА Новости
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
В частности, в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского пройдёт патриотическая программа «Zа Россию», в рамках которой выступят военный оркестр и ансамбль войск Национальной гвардии.
Перед концертным залом «Юпитер» будет организована выставка ретроавтомобилей.
В селе Кантаурово состоится фестиваль народного творчества «Троицкий хоровод», в Городце пройдут соревнования по пауэрлифтингу.
Вечером на праздничном концерте в Нижнем Новгороде выступят L’One и МакSим.
На 22:00 запланирован запуск фейерверка.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске рассказали о программе мероприятий в честь Дня России и Дня города.