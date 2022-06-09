Собянин рассказал о мерах поддержки кинотеатров в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах по поддержке кинотеатров в столице.
Собянин рассказал о мерах поддержки кинотеатров в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Heath Korvola

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог Собянина.

По его словам, в настоящее время многие сети кинотеатров сократили масштабы работы или оказались под угрозой закрытия.

А из-за закрытия кинотеатров пострадает множество сфер, обслуживающих жителей столицы, добавил мэр.

«Именно поэтому правительство России и правительство Москвы реализуют системную программу поддержки индустрии кинопроизводства и проката», — заявил Собянин.

Он уточнил, что из федерального бюджета на съёмки новых российских картин выделят 5,5 млрд рублей, а правительство Москвы увеличит действующие меры поддержки кинопроизводства.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы выросли в 3,6 раза по сравнению с прошлогодними показателями.

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