В Московской области выявили более 31 тысячи преступлений с начала года

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В Московской области с января по май 2022 года выявили 31,6 тыс. преступлений.
В Московской области выявили более 31 тысячи преступлений с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Московской области.

При этом уточняется, что число квартирных краж в регионе сократилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 8,1%, а число грабежей — на 14,4%.

В то же время был зафиксирован рост количества мошеннических операций — на 17,9%.

Ранее Newinform сообщал, что в Челябинске подростка отправили под домашний арест за избиение сверстника до смерти.

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