В Московской области выявили более 31 тысячи преступлений с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Московской области.
При этом уточняется, что число квартирных краж в регионе сократилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 8,1%, а число грабежей — на 14,4%.
В то же время был зафиксирован рост количества мошеннических операций — на 17,9%.
Ранее Newinform сообщал, что в Челябинске подростка отправили под домашний арест за избиение сверстника до смерти.