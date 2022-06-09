Более 700 тысяч жителей Подмосковья с начала года прошли профилактические осмотры

В Московской области с начала года более 700 тыс. жителей региона прошли профилактические осмотры в медицинских учреждениях.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«С начала этого года уже 703 тыс. человек прошли диспансеризацию и профосмотры, из них более 222 тыс. были направлены на дополнительные обследования», — заявила первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Она рассказала, что в результате диагностики было выявлено более 500 случаев злокачественных онкологических заболеваний.

Ранее НСН передавала, что в Москве на базе двух детских больниц запустят пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде.