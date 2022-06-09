В Ставрополе 50 человек эвакуировали после хлопка газа в многоэтажном доме

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Хлопок газа произошёл в четверг, 9 июня, на втором этаже высотного дома на улице Тухачевского в Ставрополе.
В Ставрополе 50 человек эвакуировали после хлопка газа в многоэтажном доме
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Об этом пишет newstracker.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Хлопок газа без возгорания. Повреждено четыре квартиры на втором этаже. Эвакуированы 50 человек. Пострадал один человек», — цитирует «СвоёТВ» сообщение пресс-службы ведомства.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа в квартире дома в подмосковных Мытищах.

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