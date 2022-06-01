СК возбудил дело после хлопка газа в Мытищах

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели женщины после хлопка газа в квартире дома в подмосковных Мытищах.

«Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и госпитализации ещё двух человек в результате хлопка газа в квартире (ч. 2 ст. 238 УК России)», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что погибшей является 32-летняя местная жительница. Также в больницу госпитализированы ребёнок и женщина, проживающие в других квартирах.

По данным ведомства, в доме имеется обрушение межквартирной перегородки, а также выбиты стёкла и оконные рамы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое были госпитализированы в результате хлопка газа в жилом доме в Мытищах.