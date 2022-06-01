СК возбудил дело после хлопка газа в Мытищах

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Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели женщины после хлопка газа в квартире дома в подмосковных Мытищах.
СК возбудил дело после хлопка газа в Мытищах
  • РИА Новости

«Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и госпитализации ещё двух человек в результате хлопка газа в квартире (ч. 2 ст. 238 УК России)», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что погибшей является 32-летняя местная жительница. Также в больницу госпитализированы ребёнок и женщина, проживающие в других квартирах.  

По данным ведомства, в доме имеется обрушение межквартирной перегородки, а также выбиты стёкла и оконные рамы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое были госпитализированы в результате хлопка газа в жилом доме в Мытищах.

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