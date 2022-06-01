Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Мытищах

Короткая ссылка
Один человек погиб и двое были госпитализированы в результате хлопка газа в жилом доме в Мытищах.
Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Мытищах
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

«Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в городском округе Мытищи. По предварительным данным, в многоквартирном жилом доме на улице Мира в городе Мытищи произошёл хлопок газа. Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребёнок. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Ранее в результате хлопка газа в частном доме в Туапсе пострадали семь человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить