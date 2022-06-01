Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Мытищах

Один человек погиб и двое были госпитализированы в результате хлопка газа в жилом доме в Мытищах.

Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

«Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в городском округе Мытищи. По предварительным данным, в многоквартирном жилом доме на улице Мира в городе Мытищи произошёл хлопок газа. Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребёнок. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Ранее в результате хлопка газа в частном доме в Туапсе пострадали семь человек.