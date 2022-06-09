В Подмосковье за три года разработали почти 500 передовых производственных технологий

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За последние три года в Московской области было разработано 490 передовых производственных технологий.
В Подмосковье за три года разработали почти 500 передовых производственных технологий
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«За последние три года разработано 490 передовых производственных технологий. В частности, в области компьютерного проектирования и моделирования, технологий виртуальной разработки продуктов, в области программного обеспечения, а также по созданию промышленных роботов», — заявил Брынцалов.

Он рассказал, что в 2021 году затраты на научные исследования и разработки в Подмосковье составили 151,4 млн рублей.

Как ранее сообщала НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, власти столицы приняли положительное решение по проекту строительства промышленного технопарка в поселении Новофёдоровское.

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