В Подмосковье за три года разработали почти 500 передовых производственных технологий

За последние три года в Московской области было разработано 490 передовых производственных технологий.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«За последние три года разработано 490 передовых производственных технологий. В частности, в области компьютерного проектирования и моделирования, технологий виртуальной разработки продуктов, в области программного обеспечения, а также по созданию промышленных роботов», — заявил Брынцалов.

Он рассказал, что в 2021 году затраты на научные исследования и разработки в Подмосковье составили 151,4 млн рублей.

Как ранее сообщала НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, власти столицы приняли положительное решение по проекту строительства промышленного технопарка в поселении Новофёдоровское.