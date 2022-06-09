В Тамбовской области более 350 млн рублей направят на борьбу с заболеваниями сердца

В Тамбовской области более 350 млн рублей направят на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщает «Тамбовский курьер», соответствующие региональные программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями утвердил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Отмечается, что программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тамбовской области» предусматривает оснащение медицинских учреждений современным высокотехнологичным оборудованием, а реабилитационная программа предусматривает расширение спектра оказываемой помощи.

«Очень востребована медицинская реабилитация. Будем развивать это направление, поскольку многие заболевания требуют не только лечения, но и последующего восстановления», — отметил Егоров.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.