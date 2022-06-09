Министр труда Тульской области Домченко перечислила приоритетные задачи в работе

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Новый министр труда и соцзащиты Тульской области Анна Домченко рассказала о приоритетных направлениях работы возглавляемого ею ведомства.

«Министерство труда и социальной защиты ведёт активную работу в рамках социально-экономического развития Тульской области до 2030 года. Среди основных задач — реализация направлений блока «Самое важное — это люди». Мы работаем над повышением уровня оказания социальной помощи по пяти ключевым направлениям», — заявила она в беседе с Тульской службой новостей.

Первое направление — «Семья и дети», второе — «Развитие инклюзивной среды и реабилитация», третье — «Тульское долголетие».

Четвёртое направление — «Оценка потенциала семьи к рождению ребёнка, планирование, вынашивание, рождение» и пятое — «Миграция и занятость».  

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» прокомментировал планы создания единого фонда пенсионного и социального страхования.

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