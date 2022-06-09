В сервисе услуг YouDo сообщили об увеличении количества IT-специалистов на портале
Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что прирост новых специалистов в категориях «Компьютерная помощь» и «Разработка ПО» на YouDo составил 57%.
Также был зафиксирован рост спроса на услуги в сфере информационных технологий. По данным сервиса, он составил 63%.
Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.