В сервисе услуг YouDo сообщили об увеличении количества IT-специалистов на портале

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Аналитики онлайн-сервиса услуг YouDo сообщили, что за последние три месяца на портале был зафиксирован рост числа IT-специалистов.

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что прирост новых специалистов в категориях «Компьютерная помощь» и «Разработка ПО» на YouDo составил 57%.

Также был зафиксирован рост спроса на услуги в сфере информационных технологий. По данным сервиса, он составил 63%.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.

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