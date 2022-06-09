Биохимик Кулешова напомнила о риске обезвоживания летом

Эксперт-биохимик Мария Кулешова предупредила, что обезвоживание организма, риски которого в летний сезон есть, чревато рядом серьёзных осложнений.

В частности, в беседе с «Известиями» специалист рассказала, что потеря жидкости в количестве 20—22% является критичной.

Летом организм теряет гораздо больше влаги, чем в другие времена года, с чем связана необходимость корректировки питьевого режима, добавила она.

По словам Кулешовой, потеря воды в размере 1% от массы тела ухудшает терморегуляцию и вызывает жажду. Если лишиться 4% влаги, снижается работоспособность на 20—30%.

Ещё больший дефицит воды вызывает снижение концентрации внимания, головные боли и сонливость.

Ранее врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.