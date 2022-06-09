«Ведомости»: для студентов-целевиков предлагают ввести ответственность за неуспеваемость

Минобрнауки России предлагает ввести для студентов-целевиков ответственность за неуспеваемость.

Как пишут «Ведомости», в договорах студентов, поступивших в вузы по целевому набору и за обучение которых платят их потенциальные работодатели, появятся несколько новых пунктов о соглашении сторон.

Заказчик обучения будет выбирать дисциплины, модули и практики для своего будущего сотрудника, по которым сформулирует критерии успеваемости.

По результатам не менее чем двух промежуточных аттестаций работодатель будет принимать решение «о неисполнении требований».

Норма для студентов-целевиков начнёт действовать с 1 сентября 2023 года.

В случае неуспеваемости работодатель сможет сократить меры поддержки или расторгнуть договор.

При этом, как уточняет издание, сразу разорвать договор заказчик обучения не сможет: он должен будет помочь студенту повысить его успеваемость, «в том числе оплатить дополнительные образовательные услуги».

Если же успеваемость студента так и не повысится, работодатель сможет расторгнуть договор, а студент будет обязан возместить ему оплату за обучение.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила расширить возможности студентов по приёму на целевое обучение. Она внесла на рассмотрение нижней палаты парламента соответствующий законопроект.

Документ предлагает принимать на целевое обучение по программам высшего образования в пределах квоты граждан, прошедших конкурс при подписании договора о целевом приёме.

На данный момент сторонами договора могут являться федеральные госорганы, региональные и муниципальные органы власти, государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия, государственные компании и корпорации, организации ОПК и другие структуры.

Яровая предложила добавить в список резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.