В Госдуме предложили расширить возможности студентов по приёму на целевое обучение

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила расширить возможности студентов по приёму на целевое обучение. Она внесла на рассмотрение нижней палаты парламента соответствующий законопроект.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Яровой.

Документ предлагает принимать на целевое обучение по программам высшего образования в пределах квоты граждан, прошедших конкурс при подписании договора о целевом приёме.

На данный момент сторонами договора могут являться федеральные госорганы, региональные и муниципальные органы власти, государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия, государственные компании и корпорации, организации ОПК и другие структуры.

Яровая предложила добавить в список резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в вузах Татарстана появится 20 788 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в новом учебном году.