В Госдуме предложили расширить возможности студентов по приёму на целевое обучение
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Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Яровой.
Документ предлагает принимать на целевое обучение по программам высшего образования в пределах квоты граждан, прошедших конкурс при подписании договора о целевом приёме.
На данный момент сторонами договора могут являться федеральные госорганы, региональные и муниципальные органы власти, государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия, государственные компании и корпорации, организации ОПК и другие структуры.
Яровая предложила добавить в список резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.
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