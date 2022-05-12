В Госдуме предложили расширить возможности студентов по приёму на целевое обучение

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила расширить возможности студентов по приёму на целевое обучение. Она внесла на рассмотрение нижней палаты парламента соответствующий законопроект.
В Госдуме предложили расширить возможности студентов по приёму на целевое обучение
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Яровой.

Документ предлагает принимать на целевое обучение по программам высшего образования в пределах квоты граждан, прошедших конкурс при подписании договора о целевом приёме.

На данный момент сторонами договора могут являться федеральные госорганы, региональные и муниципальные органы власти, государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия, государственные компании и корпорации, организации ОПК и другие структуры.

Яровая предложила добавить в список резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в вузах Татарстана появится 20 788 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в новом учебном году.

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