«Ъ»: VW предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде до шести окладов за увольнение

Подразделение Volkswagen предложило своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться и получить до шести окладов, пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, речь идёт о 200 работниках контрактной сборки Volkswagen/Škoda на базе группы ГАЗ.

Как уточняется, площадка находится в простое с марта, а выпуск может не возобновиться из-за санкций США в отношении ГАЗа.

Один из профсоюзов сотрудников Volkswagen в России сообщил, что компания при этом утверждает, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет».

В марте в газете Financial Times писали, что европейские автомобильные компании были вынуждены приостановить работу ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины.