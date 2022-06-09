РИА Новости: один человек пострадал при пожаре в Амурском заливе

При пожаре на рыболовном судне «Икларанд» в Амурском заливе пострадал один член экипажа, сообщил начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков.