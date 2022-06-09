РИА Новости: один человек пострадал при пожаре в Амурском заливе

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При пожаре на рыболовном судне «Икларанд» в Амурском заливе пострадал один член экипажа, сообщил начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков.

«Одному члену экипажа понадобилась медицинская помощь, он эвакуирован в больницу Владивостока», — цитирует его РИА Новости

Состояние пострадавшего, по словам Пирожкова, удовлетворительное. 

Он уточнил, что в данный момент судно Морспасслужбы «Ростов Великий» задействовано в тушение пожара.

«Видимого разлива нефтепродуктов не наблюдается», — заключил Пирожков.

Ранее стало известно, что вблизи Владивостока в Амурском заливе загорелся рыболовный траулер.

13 членов экипажа были эвакуированы. 

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