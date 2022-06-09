РИА Новости: один человек пострадал при пожаре в Амурском заливе
«Одному члену экипажа понадобилась медицинская помощь, он эвакуирован в больницу Владивостока», — цитирует его РИА Новости.
Состояние пострадавшего, по словам Пирожкова, удовлетворительное.
Он уточнил, что в данный момент судно Морспасслужбы «Ростов Великий» задействовано в тушение пожара.
«Видимого разлива нефтепродуктов не наблюдается», — заключил Пирожков.
Ранее стало известно, что вблизи Владивостока в Амурском заливе загорелся рыболовный траулер.
13 членов экипажа были эвакуированы.