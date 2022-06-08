РИА Новости: в Амурском заливе загорелся рыболовный траулер
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«В 8 км юго-западнее Владивостока в акватории Амурского залива происходит пожар на рыболовном траулере «Икларанд», — заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
По словам собеседника агентства, с горящего траулера эвакуировали 13 членов экипажа на проходящие мимо корабли. Обстоятельства инцидента выясняются.
В 2021 году российский траулер загорелся в порту Киркенес на севере Норвегии.
Огонь вспыхнул на судне «Таманго», на борту которого находились 22 члена экипажа.