РИА Новости: в Амурском заливе загорелся рыболовный траулер

Вблизи Владивостока в Амурском заливе загорелся рыболовный траулер, эвакуированы более десяти членов экипажа.

«В 8 км юго-западнее Владивостока в акватории Амурского залива происходит пожар на рыболовном траулере «Икларанд», — заявил РИА Новости представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, с горящего траулера эвакуировали 13 членов экипажа на проходящие мимо корабли. Обстоятельства инцидента выясняются.

В 2021 году российский траулер загорелся в порту Киркенес на севере Норвегии.

Огонь вспыхнул на судне «Таманго», на борту которого находились 22 члена экипажа.