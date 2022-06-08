РИА Новости: в Амурском заливе загорелся рыболовный траулер

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Вблизи Владивостока в Амурском заливе загорелся рыболовный траулер, эвакуированы более десяти членов экипажа.
РИА Новости: в Амурском заливе загорелся рыболовный траулер
  • РИА Новости

«В 8 км юго-западнее Владивостока в акватории Амурского залива происходит пожар на рыболовном траулере «Икларанд», — заявил РИА Новости представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, с горящего траулера эвакуировали 13 членов экипажа на проходящие мимо корабли. Обстоятельства инцидента выясняются.

В 2021 году российский траулер загорелся в порту Киркенес на севере Норвегии.

Огонь вспыхнул на судне «Таманго», на борту которого находились 22 члена экипажа.

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