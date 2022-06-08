Совет директоров СПБ Биржи рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год

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Совет директоров СПБ Биржи рекомендовал не выплачивать по итогам 2021 года дивиденды.
Совет директоров СПБ Биржи рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год
  • Gettyimages.ru

«Как было заявлено в ходе IPO, стратегия СПБ Биржи не предусматривает выплату дивидендов в среднесрочной перспективе», — сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.

На бирже пояснили, что все допсредства компания направляет на развитие и повышение устойчивости бизнеса.

Правительство России ранее распорядилось не предусматривать дивиденды за 2021 год акционерам российской судоходной компании «Совкомфлот».

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