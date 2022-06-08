Совет директоров СПБ Биржи рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год
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«Как было заявлено в ходе IPO, стратегия СПБ Биржи не предусматривает выплату дивидендов в среднесрочной перспективе», — сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.
На бирже пояснили, что все допсредства компания направляет на развитие и повышение устойчивости бизнеса.
Правительство России ранее распорядилось не предусматривать дивиденды за 2021 год акционерам российской судоходной компании «Совкомфлот».