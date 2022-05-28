Акционерам «Совкомфлота» не будут предусмотрены дивиденды за 2021 год
- РИА Новости
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«Минфину России, Минтрансу России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям указанного акционерного общества и порядке их выплаты по итогам его деятельности за 2021 год не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год», — говорится в документе на портале правовой информации.
Ранее компания «Совкомфлот» сообщила о планах продать часть своего флота, в частности суда возрастного тоннажа.
До этого, 24 марта, Великобритания ввела санкции против «Совкомфлота».