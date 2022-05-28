Акционерам «Совкомфлота» не будут предусмотрены дивиденды за 2021 год

Короткая ссылка
Правительство России распорядилось не предусматривать дивиденды за 2021 год акционерам российской судоходной компании «Совкомфлот».
Акционерам «Совкомфлота» не будут предусмотрены дивиденды за 2021 год
  • РИА Новости
  • © Игорь Агеенко

«Минфину России, Минтрансу России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям указанного акционерного общества и порядке их выплаты по итогам его деятельности за 2021 год не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год», — говорится в документе на портале правовой информации.

Ранее компания «Совкомфлот» сообщила о планах продать часть своего флота, в частности суда возрастного тоннажа.

До этого, 24 марта, Великобритания ввела санкции против «Совкомфлота».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить