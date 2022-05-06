«Совкомфлот» продаст часть своего флота

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Российская судоходная компания «Совкомфлот» сообщила о планах продать часть своего флота, в частности суда возрастного тоннажа.
«Совкомфлот» продаст часть своего флота
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Совкомфлота». 

«Появившиеся в СМИ слухи о распродаже флота предприятия преувеличены. К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введённых в отношении российского торгового флота ограничений», — сообщили в компании.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о планах «Совкомфлота» продать танкеры, чтобы погасить имеющиеся зарубежные кредиты.

Ранее, 24 марта, Великобритания ввела санкции против «Совкомфлота».

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