«Совкомфлот» продаст часть своего флота
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Совкомфлота».
«Появившиеся в СМИ слухи о распродаже флота предприятия преувеличены. К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введённых в отношении российского торгового флота ограничений», — сообщили в компании.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о планах «Совкомфлота» продать танкеры, чтобы погасить имеющиеся зарубежные кредиты.
Ранее, 24 марта, Великобритания ввела санкции против «Совкомфлота».