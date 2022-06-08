В Орловской области решили отменить масочный режим
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Как сообщает РИА Новости, в видеообращении, опубликованном в Telegram, он рассказал, что в последние недели правительство региона вместе с Роспотребнадзором изучали, готова ли область отменить соответствующее ограничение.
«Завтра региональный штаб это решение обсудит и примет, и с пятницы, 10 июня, в Орловской области будет отменён масочный режим», — сказал Клычков.
Ранее сообщалось, что власти Алтайского края с 7 июня приостановили действие требования об обязательном соблюдении масочного режима в регионе из-за COVID-19.