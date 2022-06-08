Набсовет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды за второе полугодие 2021 года

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Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал не объявлять дивиденды по итогам 2021 года, следует из заявления на официальном сайте компании.
Набсовет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды за второе полугодие 2021 года
  • РИА Новости

«Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) финальные дивиденды по итогам деятельности компании за 2021 год», — говорится в сообщении.

Общее годовое собрание акционеров состоится 30 июня 2022 года.

За первое полугодие 2021 года компания выплатила дивиденды на сумму 64,7 млрд рублей — это выше 70%-ного показателя чистой прибыли АЛРОСА за год.

В апреле Минфин США ввёл санкции в отношении российской группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА».

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