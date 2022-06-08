Набсовет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды за второе полугодие 2021 года

Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал не объявлять дивиденды по итогам 2021 года, следует из заявления на официальном сайте компании.

«Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) финальные дивиденды по итогам деятельности компании за 2021 год», — говорится в сообщении.

Общее годовое собрание акционеров состоится 30 июня 2022 года.

За первое полугодие 2021 года компания выплатила дивиденды на сумму 64,7 млрд рублей — это выше 70%-ного показателя чистой прибыли АЛРОСА за год.

В апреле Минфин США ввёл санкции в отношении российской группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА».