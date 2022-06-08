Набсовет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды за второе полугодие 2021 года
- РИА Новости
«Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) финальные дивиденды по итогам деятельности компании за 2021 год», — говорится в сообщении.
Общее годовое собрание акционеров состоится 30 июня 2022 года.
За первое полугодие 2021 года компания выплатила дивиденды на сумму 64,7 млрд рублей — это выше 70%-ного показателя чистой прибыли АЛРОСА за год.
В апреле Минфин США ввёл санкции в отношении российской группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА».