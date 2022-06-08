Архангельская область частично отменила масочный режим

В Архангельской области приняли решение частично отменить введённый из-за коронавируса обязательный масочный режим в общественных местах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«В Архангельской области частично отменён масочный режим. В частности, исключены требования об обязательном ношении масок в местах продажи товаров, при нахождении в общественном транспорте, а также в зданиях и на территориях вокзалов, остановок, при посещении государственных органов, органов местного самоуправления, МФЦ, больниц и организаций социального обслуживания, органов занятости и социальной защиты», — говорится в сообщении.

Также носить средства индивидуальной защиты не нужно будет при посещении заведений общественного питания, кинотеатров, концертных и спортивных залов, религиозных организаций.

Вместе с этим работники торговли, контактирующие с покупателями, должны носить средства индивидуальной защиты.

У собственников помещений, управляющих компаний торговых центров, торгово-развлекательных комплексов и иных объектов торговли сохраняется обязанность обеспечить наличие дезинфицирующих средств для обработки рук при входе на объект.

Ранее сообщалось, что власти Алтайского края с 7 июня приостановили действие требования об обязательном соблюдении масочного режима в регионе из-за COVID-19.