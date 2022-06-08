В Москве начался приём заявок на участие в конкурсе грантов для социально ориентированных НКО

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В Москве начался приём заявок на участие в конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Он продлится до 8 июля.
В Москве начался приём заявок на участие в конкурсе грантов для социально ориентированных НКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«В этом году по решению мэра Москвы общий грантовый фонд был увеличен в полтора раза — с 400 до 600 млн рублей. НКО могут участвовать в конкурсе в 12 номинациях, таких как «Добровольчество и волонтёрство», «Благотворительность», «Молодёжь Москвы», «Городские инновации» и других», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В конкурсе могут участвовать НКО, проработавшие в столице более полугода. Также предусмотрен ряд других условий.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о мерах поддержки социально ориентированных предпринимателей.

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