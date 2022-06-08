Сейсмолог Завьялов прокомментировал землетрясение в акватории Байкала

Алексей Завьялов, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли, доктор физико-математических наук, в беседе с RT прокомментировал землетрясение, произошедшее сегодня в акватории озера Байкал.

По мнению эксперта, землетрясение, которое произошло, не является «очень сильным».

«Его магнитуда, по данным Единой геофизической службы РАН, составила 5,4. Это довольно рядовое событие на нашей планете. Для Байкала не совсем рядовое, но там бывали землетрясения и гораздо сильнее», — отмечает Завьялов.

Учёный уточнил, что глубина очага землетрясения определена как 10 км.

Эксперт считает, что причины землетрясения связаны с тектоническими силами, действующими в районе озера.

«Причины известны. Район озера Байкал — это так называемая рифтовая зона. Рифт — это место, где преобладает растягивающее растяжение в земной коре, и если говорить по-обывательски, то берега озера Байкал постепенно расходятся в разные стороны. Наверное, через много-много тысяч лет на этом месте будет океан», — считает Завьялов.

Ранее в МЧС сообщили о том, что в Иркутской области зафиксировано землетрясение. Разрушений и жертв нет.

Первоначально в МЧС сообщили, что эпицентр сейсмособытия находился в акватории озера Байкал, магнитуда составила 8,3, тогда как в городах области ощущалось до 5 баллов.