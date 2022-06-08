В Москве начал работу международный форум «История для будущего. Образ Петра»

В Москве в мультимедийном парке «Россия — моя история» на ВДНХ начал работу Международный форум «История для будущего. Образ Петра».

Как сообщили в Минпросвещения, на мероприятии будет обсуждаться широкий круг вопросов, посвящённых сохранению культурной и исторической памяти о Петре I.

Данное мероприятие объединило экспертов со всей России и из десяти стран мира. В форуме участвуют учёные и политики, педагоги, лидеры общественных организаций.

С приветственным словом к участникам международного форума обратился президент России Владимир Путин. В своём выступлении он отметил важную роль Петра I в построении страны.

«Выдающийся государственный и военный деятель, патриот. Он всецело посвятил себя служению Отечеству. Его масштабные преобразования в госуправлении, экономике, науке, культуре, образовании, просвещении способствовали укреплению международного авторитета России, во многом определили её развитие на столетие вперёд как могущественной и суверенной державы», — отметил российский лидер.

Он также выразил уверенность, что форум станет значимой и востребованной площадкой для широких дискуссий, призванных проанализировать и оценить роль Петра I в истории страны.

В рамках форума пройдут панельные дискуссии «Культурное наследие Петровской эпохи», «Россия в мире и Россия с миром: XVIII—XXI века», «Реформы Петра I: история, традиции, мифы», состоится лекция помощника президента России Владимира Мединского, посвящённая Петру I. Форум завершится концертной программой.

Ранее сообщалось, что Международный форум «История для будущего. Образ Петра» пройдёт 8 июня.