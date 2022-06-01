Международный форум «История для будущего. Образ Петра» пройдёт 8 июня

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Международный форум «История для будущего. Образ Петра» состоится 8 июня.
Международный форум «История для будущего. Образ Петра» пройдёт 8 июня
  • Gettyimages.ru

Организаторы — Российское военно-историческое общество, Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры России.

Участники обсудят широкий круг вопросов, посвящённых изучению и популяризации истории России, сохранению культурной и исторической памяти о Петре I.

На форум приглашены такие спикеры, как помощник президента России Владимир Мединский, председатель РВИО Сергей Нарышкин, министр культуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов.

Гостями форума станут учёные, политики, педагоги, лидеры общественного мнения из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии, Таджикистана.

Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.

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