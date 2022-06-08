В Арктике состоялись учения радиолокационных подразделений ПВО ВВО

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Отдельные радиолокационные подразделения ПВО Восточного военного округа, дислоцированные на острове Врангеля и мысе Шмидта, провели учения.
В Арктике состоялись учения радиолокационных подразделений ПВО ВВО
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт Минобороны России.

Военнослужащие отработали поиск, обнаружение и распознавание одиночных и групповых воздушных целей, которые имитировали авиацию условного противника.

«В ходе проведённой разведки воздушного пространства личный состав радиолокационных комплексов обнаружил летательные аппараты, провёл их распознавание и сопровождение», — рассказали в пресс-службе ВВО.

Всего в ходе тренировки было обнаружено несколько десятков целей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что на Балтфлоте прошли учения по противодействию подводным диверсионным силам.

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