В Арктике состоялись учения радиолокационных подразделений ПВО ВВО
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт Минобороны России.
Военнослужащие отработали поиск, обнаружение и распознавание одиночных и групповых воздушных целей, которые имитировали авиацию условного противника.
«В ходе проведённой разведки воздушного пространства личный состав радиолокационных комплексов обнаружил летательные аппараты, провёл их распознавание и сопровождение», — рассказали в пресс-службе ВВО.
Всего в ходе тренировки было обнаружено несколько десятков целей.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что на Балтфлоте прошли учения по противодействию подводным диверсионным силам.