В Краснодарском крае рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса

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В Краснодарском крае работает 52 пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Они развёрнуты на базе волонтёрских центров партии «Единая Россия», объединённого волонтёрского штаба «МыВместе», а также благотворительных фондов, общественных организаций и вузов.
В Краснодарском крае рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В настоящее время в регионе собрали и отправили в ЛНР и ДНР более 535 т гумпомощи.

В сборе принимают участие около 4 тыс. волонтёров.

Также стало известно, что бригада медработников из Самарской области оказывает помощь жителям города Снежное, передаёт sovainfo.ru. Врачи-добровольцы вместе с сотрудниками отраслей ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства командированы в Донбасс.

В бригаду медиков входят хирург, педиатр, врач общей практики (семейный врач), травматолог-ортопед, офтальмолог, терапевт участковый, водители санитарного автотранспорта.

Ранее сообщалось, что в Донецк прибыли грузовики с гуманитарной помощью из Московской области.

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