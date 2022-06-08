В Краснодарском крае рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса

В Краснодарском крае работает 52 пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Они развёрнуты на базе волонтёрских центров партии «Единая Россия», объединённого волонтёрского штаба «МыВместе», а также благотворительных фондов, общественных организаций и вузов.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В настоящее время в регионе собрали и отправили в ЛНР и ДНР более 535 т гумпомощи.

В сборе принимают участие около 4 тыс. волонтёров.

Также стало известно, что бригада медработников из Самарской области оказывает помощь жителям города Снежное, передаёт sovainfo.ru. Врачи-добровольцы вместе с сотрудниками отраслей ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства командированы в Донбасс.

В бригаду медиков входят хирург, педиатр, врач общей практики (семейный врач), травматолог-ортопед, офтальмолог, терапевт участковый, водители санитарного автотранспорта.

Ранее сообщалось, что в Донецк прибыли грузовики с гуманитарной помощью из Московской области.