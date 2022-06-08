В Оренбургской области зарегистрировали 28 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 28 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 216 789. Выздоровели за минувшие 24 часа 42 жителя, всего — 211 768.

Также стало известно, что в Астраханской области выявили 30 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru. С начала пандемии заболели более 117 360 человек.

Вылечились свыше 113 780 жителей, в том числе 14 за последние 24 часа.

Ранее доктор медицинских наук, профессор врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что из-за коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.