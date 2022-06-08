Тренер Калинин дал советы по занятиям спортом в утреннее и вечернее время

Учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Никита Калинин дал советы по занятиям спортом в утреннее и вечернее время.

«По времени особой разницы нет. Тут играют роль, скорее, внешние факторы, такие как работа, приём пищи, сон. К тренировкам можно приступать в зависимости от того, какой, например, был приём пищи. Если это был лёгкий завтрак, то часового интервала для организма хватит», — заявил он в беседе с РИАМО.

Однако если приём пищи был плотным, то тренировку желательно отсрочить на более позднее время.

Как отметил Калинин, утром перед тренировкой рекомендуется поесть, особенно если это целевая тренировка. Если речь идёт о гимнастике и обычной прогулке, то допустимы занятия натощак.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News напомнила о важности сбалансированного питания.