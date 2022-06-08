На Балтфлоте прошли учения по противодействию подводным диверсионным силам

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На Балтийском флоте прошли учения по противодействию подводным диверсионным силам и средствам (ПДСС).
На Балтфлоте прошли учения по противодействию подводным диверсионным силам
  • РИА Новости

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Участники тренировки отработали эпизод предотвращения прорыва условных подводных диверсантов к кораблям боевыми пловцами отряда по борьбе с ПДСС.

Также был разыгран сценарий по противодействию плавсредству, нарушающему режим плавания в Калининградском морском канале.

К учениям привлекли 30 военнослужащих, а также патрульные катера, быстроходные лодки, специальное и роботизированное оборудование.

Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.

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