На Балтфлоте прошли учения по противодействию подводным диверсионным силам
- РИА Новости
Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Участники тренировки отработали эпизод предотвращения прорыва условных подводных диверсантов к кораблям боевыми пловцами отряда по борьбе с ПДСС.
Также был разыгран сценарий по противодействию плавсредству, нарушающему режим плавания в Калининградском морском канале.
К учениям привлекли 30 военнослужащих, а также патрульные катера, быстроходные лодки, специальное и роботизированное оборудование.
Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.