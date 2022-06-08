В Краснодарском крае рассказали о программе в честь Дня России

В Краснодарском крае рассказали подробности о подготовке к празднованию Дня России в регионе.

Об этом пишет «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как отмечается, программа включает более 2 тыс. мероприятий, среди которых исторические реконструкции, выставки, викторины, экскурсии, показы патриотического кино, флешмобы.

В частности, запланирована акция «Россия — страна героев». В соцсетях состоится флешмоб «Гимн России» и всероссийский исторический квест «Объединяющая народы».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске рассказали о мероприятиях в честь Дня России и Дня города.