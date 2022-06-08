В России могут утвердить предельно допустимые рекреационные нагрузки для нацпарков

В России могут утвердить предельно допустимые рекреационные нагрузки для национальных парков. Соответствующий законопроект группы депутатов Госдумы планируют рассмотреть перед вторым чтением на заседании комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Предлагается организовывать туризм и спортивную деятельность в границах особо охраняемых природных территорий, не превышая предельно допустимые значения рекреационной нагрузки, с учётом индивидуального подхода и с использованием транспорта и оборудования, оказывающего минимально возможное негативное воздействие на окружающую среду.

Показатели для каждого нацпарка должны будут рассчитываться отдельно.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туризмом внутри России.