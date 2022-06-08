В России могут утвердить предельно допустимые рекреационные нагрузки для нацпарков

Короткая ссылка
В России могут утвердить предельно допустимые рекреационные нагрузки для национальных парков. Соответствующий законопроект группы депутатов Госдумы планируют рассмотреть перед вторым чтением на заседании комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
В России могут утвердить предельно допустимые рекреационные нагрузки для нацпарков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Предлагается организовывать туризм и спортивную деятельность в границах особо охраняемых природных территорий, не превышая предельно допустимые значения рекреационной нагрузки, с учётом индивидуального подхода и с использованием транспорта и оборудования, оказывающего минимально возможное негативное воздействие на окружающую среду.

Показатели для каждого нацпарка должны будут рассчитываться отдельно.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туризмом внутри России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить