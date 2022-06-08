Фестиваль путешествий по России пройдёт 11—13 июня на ВДНХ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Посетителей познакомят с известными природными и культурными достопримечательностями российских регионов, а также с теми, что не попадают в туристические буклеты.
На фестивале представят пять направлений: Дальний Восток, Чёрное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ.
Также в рамках фестиваля запланированы музыкальные выступления, кинопоказы, аудиовизуальное шоу.
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туризмом внутри России.