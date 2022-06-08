Фестиваль путешествий по России пройдёт 11—13 июня на ВДНХ

Фестиваль путешествий по России «Подорожник» пройдёт 11—13 июня на ВДНХ.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Посетителей познакомят с известными природными и культурными достопримечательностями российских регионов, а также с теми, что не попадают в туристические буклеты.

На фестивале представят пять направлений: Дальний Восток, Чёрное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ.

Также в рамках фестиваля запланированы музыкальные выступления, кинопоказы, аудиовизуальное шоу.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туризмом внутри России.