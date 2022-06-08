Фестиваль путешествий по России пройдёт 11—13 июня на ВДНХ

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Фестиваль путешествий по России «Подорожник» пройдёт 11—13 июня на ВДНХ.
Фестиваль путешествий по России пройдёт 11—13 июня на ВДНХ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Посетителей познакомят с известными природными и культурными достопримечательностями российских регионов, а также с теми, что не попадают в туристические буклеты.

На фестивале представят пять направлений: Дальний Восток, Чёрное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ.

Также в рамках фестиваля запланированы музыкальные выступления, кинопоказы, аудиовизуальное шоу.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туризмом внутри России.

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