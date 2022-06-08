Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных

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Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня.
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом, как пишет РИА Новости, напомнили в пресс-службе Роструда.

«В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — заявили в ведомстве.

Ранее сайт kp.ru провёл опрос, согласно которому 7% россиян взяли отпуск между майскими праздниками. 

По словам 4% опрошенных, они тоже продолжали отдыхать, но каникулы им организовало руководство, объявив 3, 4 и 5 мая выходными для всего коллектива.

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