Шадаев: для полного обеспечения Крыма качественной мобильной связью потребуется два года
- РИА Новости
«Операторы готовят программы, будут заходить (на территорию Крыма. — RT)... Связь будет лучше в перспективе двух лет точно. Тотальное покрытие», — цитирует его ТАСС.
Шадаев отметил, что вопрос обеспечения качественной связи касается и мобильного интернета.
Ранее глава Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Херсонская и Запорожская области совершили переход на российскую мобильную связь и интернет.