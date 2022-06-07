Шадаев: для полного обеспечения Крыма качественной мобильной связью потребуется два года

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Полностью обеспечить Крым качественной мобильной связью возможно за два года. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.
Шадаев: для полного обеспечения Крыма качественной мобильной связью потребуется два года
  • РИА Новости

«Операторы готовят программы, будут заходить (на территорию Крыма. — RT)... Связь будет лучше в перспективе двух лет точно. Тотальное покрытие», — цитирует его ТАСС.

Шадаев отметил, что вопрос обеспечения качественной связи касается и мобильного интернета.

Ранее глава Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Херсонская и Запорожская области совершили переход на российскую мобильную связь и интернет.

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