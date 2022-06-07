Шадаев: для полного обеспечения Крыма качественной мобильной связью потребуется два года

Полностью обеспечить Крым качественной мобильной связью возможно за два года. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Операторы готовят программы, будут заходить (на территорию Крыма. — RT)... Связь будет лучше в перспективе двух лет точно. Тотальное покрытие», — цитирует его ТАСС.

Шадаев отметил, что вопрос обеспечения качественной связи касается и мобильного интернета.

Ранее глава Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Херсонская и Запорожская области совершили переход на российскую мобильную связь и интернет.