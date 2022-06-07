Предприятия Москвы готовы предоставить более 15 тысяч новых рабочих мест

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Более 140 предприятий Москвы готовы предоставить свыше 15 тыс. новых рабочих мест в виде постоянной либо временной занятости, а также в виде общественных работ, заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Предприятия Москвы готовы предоставить более 15 тысяч новых рабочих мест
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Как отметила Ракова, завершён первый этап отбора заявок от компаний на участие в госпрограммах поддержки сотрудников, которые находятся под угрозой увольнения или потеряли работу из-за санкций.

В частности, речь идёт о центре госуслуг «Мои документы», Московском метрополитене и других организациях.

Что касается временной работы, то желающие могут устроиться на должность администратора, консультанта, электромонтёра, слесаря-электрика, социального работника.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве почти 40 тыс. человек нашли работу с помощью службы занятости с начала 2022 года.

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