Предприятия Москвы готовы предоставить более 15 тысяч новых рабочих мест
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
Как отметила Ракова, завершён первый этап отбора заявок от компаний на участие в госпрограммах поддержки сотрудников, которые находятся под угрозой увольнения или потеряли работу из-за санкций.
В частности, речь идёт о центре госуслуг «Мои документы», Московском метрополитене и других организациях.
Что касается временной работы, то желающие могут устроиться на должность администратора, консультанта, электромонтёра, слесаря-электрика, социального работника.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве почти 40 тыс. человек нашли работу с помощью службы занятости с начала 2022 года.