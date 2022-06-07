Заслуженный спасатель Щетинин напомнил о мерах безопасности во время отдыха у воды

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Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин напомнил о мерах безопасности во время отдыха у воды.
Заслуженный спасатель Щетинин напомнил о мерах безопасности во время отдыха у воды
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«Самое главное — при жаркой погоде отдыхать у воды нужно в специально оборудованных местах, где есть буйки и спасатели», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, на пляжах необходимо следовать указаниям знаков, а также спасателей, которые там дежурят.

«Нужно постараться в период жары не злоупотреблять алкоголем. Особенно на это нужно обратить внимание людям, которые страдают хроническими заболеваниями», — отметил Щетинин.

Он добавил, что детей нельзя оставлять без присмотра.

Ранее главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец напомнил правила, которые помогут сохранить здоровье летом.

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