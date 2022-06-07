Родственники прокомментировали убийство 12-летнего школьника сверстником в Нижнем Новгороде

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Родственники в беседе с Ruptly прокомментировали убийство 12-летнего школьника сверстником в подъезде в Нижнем Новгороде.
Родственники прокомментировали убийство 12-летнего школьника сверстником в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Пресс-служба регионального СК сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 12-летнего мальчика.

По версии следствия, 6 июня 2022 года в вечернее время в подъезде дома по улице Куйбышева Московского района города 13-летний подросток нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения и скрылся с места происшествия.

Как заявила Ruptly мама подозреваемого, погибший обижал её сына. По её словам, после убийства школьник вернулся домой и рассказал обо всём отцу.

«Я вообще в шоке, понимаете? Я в потрясении», — заявила она. 

При этом отчим погибшего рассказал, что его пасынок был хорошим и общительным ребёнком. По его словам, мальчики вместе учились с первого по четвёртый класс. Мужчина также заявил, что замечаний у педагогов и профильных ведомств не было.

«Даже не могу предположить (что могло произойти между мальчиками. — RT). Вообще ничего не предвещало беды», — сказал он.

Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан и помещён в центр изоляции для несовершеннолетних правонарушителей.

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