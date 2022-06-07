Родственники прокомментировали убийство 12-летнего школьника сверстником в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
Пресс-служба регионального СК сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 12-летнего мальчика.
По версии следствия, 6 июня 2022 года в вечернее время в подъезде дома по улице Куйбышева Московского района города 13-летний подросток нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения и скрылся с места происшествия.
Как заявила Ruptly мама подозреваемого, погибший обижал её сына. По её словам, после убийства школьник вернулся домой и рассказал обо всём отцу.
«Я вообще в шоке, понимаете? Я в потрясении», — заявила она.
При этом отчим погибшего рассказал, что его пасынок был хорошим и общительным ребёнком. По его словам, мальчики вместе учились с первого по четвёртый класс. Мужчина также заявил, что замечаний у педагогов и профильных ведомств не было.
«Даже не могу предположить (что могло произойти между мальчиками. — RT). Вообще ничего не предвещало беды», — сказал он.
Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан и помещён в центр изоляции для несовершеннолетних правонарушителей.