Глава Wildberries Бакальчук ответила на идею сменить название компании на русскоязычное

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Генеральный директор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что компания подумает над возможностью замены своего названия на русскоязычное.
Глава Wildberries Бакальчук ответила на идею сменить название компании на русскоязычное
  • globallookpress.com

Об этом сообщило РИА Новости.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе выступления в рамках форума «Неделя российского ретейла — 2022» обратил внимание на то, что на российском рынке есть множество компаний с иностранными названиями.

Один из участников форума обратился к главе Wildberries, заявив, что название её компании тоже англоязычное, а не «Дикие ягоды».

«Я не могу обещать, что сделаем, но подумаем», — заявила Бакальчук.

Ранее ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая рассказала о программах по продвижению русского языка за рубежом.

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