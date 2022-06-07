Глава Wildberries Бакальчук ответила на идею сменить название компании на русскоязычное
- globallookpress.com
Об этом сообщило РИА Новости.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе выступления в рамках форума «Неделя российского ретейла — 2022» обратил внимание на то, что на российском рынке есть множество компаний с иностранными названиями.
Один из участников форума обратился к главе Wildberries, заявив, что название её компании тоже англоязычное, а не «Дикие ягоды».
«Я не могу обещать, что сделаем, но подумаем», — заявила Бакальчук.
Ранее ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая рассказала о программах по продвижению русского языка за рубежом.