Эксперт по информационной безопасности Татаринов высказался о новой мошеннической схеме

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Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов прокомментировал сообщения о том, что в России появилась новая мошенническая схема с оплатой через PlayStation Store.
Эксперт по информационной безопасности Татаринов высказался о новой мошеннической схеме
  • Gettyimages.ru

«Если PlayStation Store прекратил обслуживать клиентов на территории России, то возможности приобретать информационный и внутриигровой контент нет. Соответственно, любое предложение будет неофициальным», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в данном случае велика вероятность стать жертвой мошенничества.

Как отметил Татаринов, универсального способа выявить злоумышленника нет.

«Единственный гарантированный способ избежать мошенников — это покупать по официальным каналам. На данный момент в России такой вариант недоступен, поэтому риск мошенничества будет всегда», — добавил он.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в разговоре с kp.ru рассказал, на какие уловки идут мошенники, чтобы обмануть туристов посредством фейковых сайтов, и по каким признакам такой сайт можно определить.

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