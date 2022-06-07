Эксперт по недвижимости Колосницын рассказал о росте спроса на элитные дома в Подмосковье на 60%
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Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».
Начало июня показывает стабилизацию и восстановление спроса на рынке загородной элитной недвижимости, считает эксперт.
В краткосрочной перспективе основные показатели будут зависеть от общей экономической ситуации в России. В долгосрочной перспективе спрос будет расти на загородные локации и курортные форматы, полагает Колосницын.
«Это произойдёт на фоне введённых санкций и закрытых границ», — заключил он.
Ранее президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.