Эксперт по недвижимости Колосницын рассказал о росте спроса на элитные дома в Подмосковье на 60%

Директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын рассказал, что спрос на загородное элитное жильё в Московском регионе вырос на 64% с начала июня 2022 года по сравнению с апрелем — маем.

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Начало июня показывает стабилизацию и восстановление спроса на рынке загородной элитной недвижимости, считает эксперт.

В краткосрочной перспективе основные показатели будут зависеть от общей экономической ситуации в России. В долгосрочной перспективе спрос будет расти на загородные локации и курортные форматы, полагает Колосницын.

«Это произойдёт на фоне введённых санкций и закрытых границ», — заключил он.

Ранее президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.