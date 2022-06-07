Прокурор запросил 20 лет для фигуранта дела о хищениях при строительстве резиденции президента
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе прений сторон во Втором западном окружном военном суде.
«По совокупности преступлений назначить Михальченко 20 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей», — цитирует гособвинителя РИА Новости.
Михальченко в конце декабря 2018 года был приговорён к четырём годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде элитного алкоголя.
В конце января 2019 года он был повторно арестован по новому делу. Бизнесмену вменяются статьи УК России о создании преступного сообщества и растрате. По данным следствия, компании Михальченко были замешаны в хищениях при строительстве одной из резиденций президента России в Ново-Огарёве.