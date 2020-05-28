В ОНК Москвы рассказали о госпитализированных из «Лефортово» с подозрением на коронавирус

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RT
В больницу СИЗО «Матросская Тишина» из «Лефортово» с подозрением на коронавирус доставлены двое заключённых: Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов.
В ОНК Москвы рассказали о госпитализированных из «Лефортово» с подозрением на коронавирус
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом RT сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович. 

«При посещении СИЗО «Лефортово» членами ОНК стало известно, что Михальченко и Каминов госпитализированы в больницу СИЗО «Матросская тишина». Представитель администрации «Лефортово» пояснил нам, что это стандартная процедура при появлении подозрения коронавирус и заявил, что других заболевших с такими симптомами пока нет», — сказала правозащитница.

Михальченко в конце декабря 2018 года был приговорён к четырём годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде элитного алкоголя.

В конце января 2019 года он был повторно арестован по новому делу. Бизнесмену вменяются статьи УК России о создании преступного сообщества и растрате. По данным следствия, компании Михальченко были замешаны в хищениях при строительстве одной из резиденций президента России в Ново-Огарево.

Андрей Каминов также проходит фигурантом по делу о хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента России.

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