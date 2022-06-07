В Кемеровской области зарегистрировали 62 случая COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 62 случая COVID-19 за последние сутки. Вылечились 89 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в регионе заболели 164 874 человека, выздоровел 161 571.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 890 пациентов.

Также стало известно, что в Карелии коронавирус диагностирован с начала пандемии у 136 тыс. жителей, передаёт karelinform.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Прирост за неделю составил 5,7%.

Уровень заболеваемости ОРВИ в республике, наоборот, снижается. За минувшую неделю выявлено на 22% меньше случаев.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что из-за коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.