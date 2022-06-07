Суд заочно арестовал писателя Дмитрия Глуховского

Басманный суд Москвы заочно арестовал российского писателя Дмитрия Глуховского по статье о дискредитации армии.

«Суд 13 мая удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Глуховского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Писателю вменяют ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского по статье Уголовного кодекса.